Хоккей

Егор Гунькин

Россия  Россия
Возраст
19 лет
Действующий
Да
Дата рождения
22 октября 2005
Команды
Толпар (мол)
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Спортсмен
