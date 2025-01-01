Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Хоккей

Василина Субботина

Россия  Россия
Возраст
18 лет
Действующий
Да
Дата рождения
5 мая 2007
Команды
Томирис
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Чемпионат Казахстана 2025/26. Женщины

Команда
Томирис

Игры
1

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Реклама

Живи спортом!