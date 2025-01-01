Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Хоккей

Михаил Боров

Россия  Россия
Возраст
18 лет
Действующий
Да
Дата рождения
16 апреля 2007
Команды
Белые Медведи (мол)
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Спортсмен
