Хоккей

Даниил Нуреев

Россия  Россия
Возраст
18 лет
Действующий
Да
Дата рождения
10 июля 2007
Команды
Арлан (мол)
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
179
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
76
