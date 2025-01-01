Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Хоккей

Данис Сингатулин

Казахстан  Казахстан
Возраст
17 лет
Действующий
Да
Дата рождения
20 июля 2008
Команды
Арлан (мол)
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
178
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
71
