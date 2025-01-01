Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Хоккей

Арсен Марат

Казахстан  Казахстан
Возраст
16 лет
Действующий
Да
Дата рождения
17 октября 2008
Команды
Арлан (мол)
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
172
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
65
