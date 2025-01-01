Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Хоккей

Илияс Даулетбек

Казахстан  Казахстан
Возраст
16 лет
Действующий
Да
Дата рождения
18 мая 2009
Команды
Арлан (мол)
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
180
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
65
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Реклама

Живи спортом!