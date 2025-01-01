Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Греко-римская борьба

Мерей Маулитканов

Казахстан  Казахстан
Возраст
23 года
Действующий
Да
Дата рождения
30 ноября 2001
Команды
Вид спорта
Греко-римская борьба
Амплуа
Спортсмен
