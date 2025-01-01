Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Баскетбол

Радмир Байораз

Казахстан  Казахстан
Возраст
15 лет
Действующий
Да
Дата рождения
18 ноября 2009
Команды
Барсы Атырау-2
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
180
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
70
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

