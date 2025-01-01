Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Баскетбол

Алексей Навойчик

Беларусь  Беларусь
Возраст
23 года
Действующий
Да
Дата рождения
4 октября 2001
Команды
Барсы Атырау
Вид спорта
Баскетбол
Амплуа
Тренер
