Баскетбол

Борис Понкратов

Россия  Россия
Возраст
47 лет
Действующий
Да
Дата рождения
21 июня 1978
Команды
Барсы Атырау
Вид спорта
Баскетбол
Амплуа
Тренер
