Баскетбол

Диас Тургынбай

Казахстан  Казахстан
Возраст
17 лет
Действующий
Да
Дата рождения
22 августа 2008
Команды
Астана Жастар
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
190
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
76
