Баскетбол

Никита Дружок

Казахстан  Казахстан
Возраст
17 лет
Действующий
Да
Дата рождения
4 марта 2008
Команды
Астана Жастар
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
194
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
81
