Баскетбол

Глеб Есенжолов

Казахстан  Казахстан
Возраст
16 лет
Действующий
Да
Дата рождения
11 февраля 2009
Команды
Астана Жастар
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
202
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
90
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

