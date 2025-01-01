Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Хоккей

Никита Григорьев

Россия  Россия
Возраст
22 года
Действующий
Да
Дата рождения
25 апреля 2003
Команды
Бейбарыс
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Бейбарыс

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

