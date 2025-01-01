Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Баскетбол

Олег Тен

Россия  Россия
Возраст
51 год
Действующий
Да
Дата рождения
10 января 1974
Команды
Алматинский Легион
Вид спорта
Баскетбол
Амплуа
Тренер
