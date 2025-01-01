Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Стендовая стрельба

Илья Пеньков

Казахстан  Казахстан
Возраст
22 года
Действующий
Да
Дата рождения
30 января 2003
Команды
Вид спорта
Стендовая стрельба
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Реклама

Живи спортом!