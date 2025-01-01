Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Стендовая стрельба

Ольга Хайлова

Казахстан  Казахстан
Возраст
29 лет
Действующий
Да
Дата рождения
18 июля 1996
Команды
Вид спорта
Стендовая стрельба
Амплуа
Спортсмен
Живи спортом!