Хоккей

Антон Шалда

Россия  Россия
Возраст
17 лет
Действующий
Да
Дата рождения
10 августа 2008
Команды
Реактор (мол)
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Спортсмен
