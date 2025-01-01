Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Женская борьба

Тыныс Дубек

Казахстан  Казахстан
Возраст
22 года
Действующий
Да
Дата рождения
5 мая 2003
Команды
Вид спорта
Женская борьба
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Реклама

Живи спортом!