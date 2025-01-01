Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Женская борьба

Виктория Хусаинова

Казахстан  Казахстан Россия  Россия
Возраст
22 года
Действующий
Да
Дата рождения
30 ноября 2002
Команды
Вид спорта
Женская борьба
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

