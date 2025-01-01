Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Вольная борьба

Ури Калашников

Израиль  Израиль
Возраст
27 лет
Действующий
Да
Дата рождения
30 ноября 1997
Команды
Вид спорта
Вольная борьба
Амплуа
Спортсмен
