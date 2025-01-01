Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Бокс

Рафаэль Лозано Серрано

Испания  Испания
Возраст
20 лет
Действующий
Да
Дата рождения
27 декабря 2004
Команды
Вид спорта
Бокс
Амплуа
Спортсмен
