Хоккей

Ислам Давлетшин

Россия  Россия
Возраст
18 лет
Действующий
Да
Дата рождения
15 февраля 2007
Команды
Спутник (мол) Ал
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Спортсмен
