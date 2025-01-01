Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Хоккей

Егор Туркин

Россия  Россия
Возраст
19 лет
Действующий
Да
Дата рождения
21 марта 2006
Команды
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Спортивный судья
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Реклама

Живи спортом!