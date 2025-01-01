Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Волейбол

Дарын Еркен

Казахстан  Казахстан
Возраст
25 лет
Действующий
Да
Дата рождения
28 февраля 2000
Команды
Ушкын-Кокшетау
Вид спорта
Волейбол
Амплуа
Спортсмен
