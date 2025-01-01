Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Волейбол

Нурым Ашим

Казахстан  Казахстан
Возраст
19 лет
Действующий
Да
Дата рождения
29 мая 2006
Команды
Ушкын-Кокшетау
Вид спорта
Волейбол
Амплуа
Спортсмен
