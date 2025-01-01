Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Волейбол

Роман Ахмадишин

Казахстан  Казахстан
Возраст
20 лет
Действующий
Да
Дата рождения
9 сентября 2004
Команды
Есиль-СК
Вид спорта
Волейбол
Рост, см
185
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Реклама

Живи спортом!