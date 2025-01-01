Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Бокс

Гайен Мун

Южная Корея  Южная Корея
Возраст
21 год
Действующий
Да
Дата рождения
17 октября 2003
Команды
Вид спорта
Бокс
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Реклама

Живи спортом!