Футзал

Амир Рымжанов

Казахстан  Казахстан
Возраст
16 лет
Действующий
Да
Дата рождения
16 апреля 2009
Команды
Тулпар
Вид спорта
Футзал
Амплуа
Спортсмен
Чемпионат Казахстана по футзалу 2025/26

Команда
Тулпар

Игры
1

Желтые карточки

Красные карточки

Живи спортом!