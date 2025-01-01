Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Хоккей

Александр Гальченюк

Беларусь  Беларусь
Возраст
58 лет
Действующий
Да
Дата рождения
28 февраля 1967
Команды
Амур
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Тренер
