Волейбол

Адиля Бапиева

Казахстан  Казахстан
Возраст
16 лет
Действующий
Да
Дата рождения
29 апреля 2009
Команды
Жайык
Вид спорта
Волейбол
Амплуа
Спортсмен
