Волейбол

Акниет Жумагулова

Казахстан  Казахстан
Возраст
19 лет
Действующий
Да
Дата рождения
11 января 2006
Команды
Алматы
Вид спорта
Волейбол
Рост, см
160
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
51
