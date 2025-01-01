Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Волейбол

Аяжан Шамшадин

Казахстан  Казахстан
Возраст
16 лет
Действующий
Да
Дата рождения
10 апреля 2009
Команды
Астана
Вид спорта
Волейбол
Рост, см
173
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
65
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

