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Баскетбол

Роман Марчук

Казахстан  Казахстан
Возраст
31 год
Действующий
Да
Дата рождения
4 марта 1993
Команды
Казахстан
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
198
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
85
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