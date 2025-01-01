Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Футзал

Алим Аймаганбетов

Казахстан  Казахстан
Возраст
24 года
Действующий
Да
Дата рождения
15 сентября 2001
Команды
Хромтау
Вид спорта
Футзал
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Кубок Казахстана по футзалу 2025/26

Команда
Хромтау

Игры
3

Желтые карточки
1

Красные карточки

Первая лига Казахстана 2025/26

Команда
Хромтау

Игры
4

Желтые карточки

Красные карточки

