Хоккей

Мэйсон Морелли

США  США
Возраст
29 лет
Действующий
Да
Дата рождения
1 февраля 1996
Команды
Барыс
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
185
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
91
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26

Команда
Барыс

Игры
31

Гол + Пас
7+11

Удаления, мин
36

