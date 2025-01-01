Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Хоккей

Тайс Томпсон

США  США
Возраст
26 лет
Действующий
Да
Дата рождения
12 июля 1999
Команды
Барыс
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
185
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
88
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26

Команда
Барыс

Игры
20

Гол + Пас
6+6

Удаления, мин
25

Реклама

Живи спортом!