Хоккей

Майкл Веккьоне

США  США
Возраст
32 года
Действующий
Да
Дата рождения
25 февраля 1993
Команды
Барыс
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Спортсмен
