Вольная борьба

Адилет Альмухамедов

Казахстан  Казахстан
Возраст
23 года
Действующий
Да
Дата рождения
30 ноября 2001
Команды
Вид спорта
Вольная борьба
Амплуа
Спортсмен
