|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Чемпионат Казахстана 2018/19
|Алтай-Торпедо
|
1
|
1+0
|
2
|4 (10)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Торпедо УК
|
14
|
2+0
|
|18 (29)
|Кубок Казахстана 2018/19
|Алматы
|
3
|
|
4
|4 (6)
|Чемпионат Казахстана 2017/18
|Алтай-Торпедо
|
2
|
|
|9 (10)
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|Торпедо УК
|
21
|
5+1
|
18
|7 (27)
|Чемпионат Казахстана 2016/17
|Алтай-Торпедо
|
25
|
6+5
|
31
|8 (10)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Торпедо УК
|
16
|
5+0
|
20
|1 (26)
|Чемпионат Казахстана 2015/16
|Алтай-Торпедо
|
18
|
8+5
|
8
|9 (10)
|Молодежная Хоккейная Лига "Б" 2015/16
|Алтай (мол) УК
|
6
|
8+1
|
6
|9 (11)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Торпедо УК
|
7
|
1+1
|
8
|9 (26)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим