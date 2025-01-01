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Дзюдо

Роберт Флорентино

Доминиканская Республика  Доминиканская Республика
Возраст
29 лет
Действующий
Да
Дата рождения
30 ноября 1995
Команды
Вид спорта
Дзюдо
Амплуа
Спортсмен
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