|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2012/13
|Беларусь (U-20)
|
1
|
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|Континентальная Хоккейная Лига 2014/15
|Динамо Мн
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|
|
|5 (14)
|Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
|Динамо Мн
|
|
|
|10 (13)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
|Беларусь
|
1
|
|
|Континентальная Хоккейная Лига 2018/19
|Динамо Мн
|
2
|
|
|11 (12)
|Континентальная Хоккейная Лига 2019/20
|Динамо Мн
|
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|12 (12)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим