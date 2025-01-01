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Волейбол

Бейбарыс Еркокшеев

Казахстан  Казахстан
Возраст
15 лет
Действующий
Да
Дата рождения
27 мая 2010
Команды
Казахстан (U-16)
Вид спорта
Волейбол
Амплуа
Спортсмен
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