|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Торпедо УК
|нп
|
21
|
2+4
|
14
|9 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Спутник НТ
|нп
|
2
|
0+1
|
4
|14 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Спутник НТ
|нп
|
3
|
0+3
|
|13 (24)
|Континентальная Хоккейная Лига 2013/14
|Автомобилист
|нп
|
5
|
0+1
|
|14 (28)
|Континентальная Хоккейная Лига 2012/13
|Сибирь
|нп
|
1
|
|
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим