|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|Спутник НТ
|
4
|
0+2
|
6
|26 (27)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Сарыарка
|
22
|
0+9
|
13
|3 (26)
|Континентальная Хоккейная Лига 2015/16
|Югра
|
1
|
|
|11 (14)
|Континентальная Хоккейная Лига 2014/15
|Югра
|
2
|
|
8
|12 (14)
|Континентальная Хоккейная Лига 2013/14
|Югра
|
2
|
|
2
|22 (28)
|Континентальная Хоккейная Лига 2012/13
|Югра
|
2
|
1+2
|
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим