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Хоккей

Давид Кунтич

Венгрия  Венгрия Сербия  Сербия
Возраст
17 лет
Действующий
Да
Дата рождения
21 июня 2007
Команды
Венгрия (U-18)
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Спортсмен
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