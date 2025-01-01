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Футзал

Салхи Яссин

Марокко  Марокко
Возраст
21 год
Действующий
Да
Дата рождения
1 января 2004
Команды
Семей
Вид спорта
Футзал
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Чемпионат Казахстана по футзалу 2024/25

Команда
Семей

Игры
1

Желтые карточки
1

Красные карточки

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