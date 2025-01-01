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Футзал

Симао Баррета Кордейро

Португалия  Португалия
Возраст
18 лет
Действующий
Да
Дата рождения
29 мая 2006
Команды
Португалия (U-19)
Вид спорта
Футзал
Амплуа
Спортсмен
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