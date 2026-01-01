Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Баскетбол

Вера Черкасова

Украина  Украина
Возраст
23 года
Действующий
Да
Дата рождения
16 июня 2002
Команды
Каспий
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
187
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Вес, кг
70
